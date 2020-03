Helmond Sport vooralsnog niet verder met De Louw, Vits, Koolhof en Poelmans

Helmond Sport snel in gesprek met alle supporters en sponsors: ‘We laten niemand vallen’

13:47 Helmond Sport gaat met seizoenkaarthouders en sponsors in gesprek over de impact van de coronacrisis. Mochten trouwe fans of sponsors door de crisis in de problemen komen, dan denkt de club mee. ,,We gaan er alles aan doen om niemand te laten vallen”, zegt directeur Leon Vlemmings.