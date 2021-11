Helmond Sport-voorzitter Philippe van Esch heeft serieuze plannen om in KV Mechelen te investeren

Helmond Sport gaat ondanks vier twijfelge­val­len vol vertrouwen naar FC Dordrecht: ‘Zou erg welkom zijn’

Onderin blijven bungelen of aanhaken in de middenmoot? De belangen voor Helmond Sport in de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht zijn zondagmiddag groot. Trainer Wil Boessen ziet dat ook. ,,Dit is een kans om ons vaster in de middenmoot te nestelen. Een overwinning zou heel erg welkom zijn.”

