Helmond Sport vraagt met speciale shirts aandacht voor de jeugdopleiding

Boessen test opnieuw positief op corona en mist Helmond Sport - De Graafschap

18 oktober Het coronavirus blijft de plannen van Helmond Sport in de war gooien. Trainer Wil Boessen testte in aanloop naar het duel met De Graafschap opnieuw positief, net als een van zijn spelers, en blijft maandag dus thuis. Verder is de selectie coronavrij, vrijdag testten nog meerdere spelers positief.