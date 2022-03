Helmond Sport vreest FC Eindhoven ondanks enorm verschil op ranglijst zeker niet: ‘Mensen wat laten zien’

voorbeschouwingHij was nog maar amper begonnen bij Helmond Sport of Sven Swinnen (47) keek al vooruit naar vrijdag 4 maart: dé dag van de derby tegen FC Eindhoven. Met de zege op FC Emmen van dinsdag op zak blikt de oefenmeester vol vertrouwen vooruit: ,,We gaan met een beter gevoel de derby in.”

Ja, het is een groot cliché, weet hij. Maar toch, Swinnen kan niet anders zeggen dan dat de derby van vrijdag ‘heel speciaal’ is voor Helmond Sport, maar ook voor hem. ,,Bij ons in Mechelen hebben we jaren derby's gehad tussen KV Mechelen en Racing. Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk die wedstrijden zijn voor de supporters, daar leven ze écht naartoe. En deze keer komen er ook vanuit België veel mensen naar Helmond”, stelt Swinnen.

Hij noemt het wel een klein nadeel dat Helmond Sport dinsdagavond nog de verre én zware uitwedstrijd tegen FC Emmen speelde, FC Eindhoven heeft daardoor wat meer dagen rust. Maar de portie vertrouwen die Helmond Sport in Drenthe opdeed met de 1-2 is minstens zoveel waard. ,,Wij meten alle fysieke data, tegen FC Volendam was dat al bovengemiddeld hoog, maar tegen FC Emmen nóg hoger. Daarom wisselde ik ook sneller dan anders.”

De meest opvallende wissel was die van Aaron Bastiaans: hij kwam er in de 56ste minuut in, maar ging er in de 84ste minuut alweer af. De van VVV-Venlo gehuurde aanvaller zat aan de antibiotica en verslond energie, daarom achtte Swinnen het verstandig om hem er weer af te halen. ,,In principe doe je dat normaal niet als trainer, maar we moesten tegen Emmen met zoveel kracht smijten en ik zag dat bij Aaron de power wegvloeide. Het moest.”

Jellert Van Landschoot speelde in het seizoen 2017-2018 nog voor FC Eindhoven, maar is nu clubtopscorer van Helmond Sport.

Tropenweken

Helmond Sport kent toch al drukke weken en dan valt het schema ook niet mee, na nummer 1 FC Volendam en nummer 2 FC Emmen wacht nu de nummer 4: FC Eindhoven. Helmond Sport staat zelf nog altijd laatste. ,,Door de zege op FC Emmen gaan we met een beter gevoel naar de derby. We verdedigden ook goed in Emmen, aan de bal lieten we wat minder zien. Tegen FC Volendam was dat andersom. Toch blijft het plan altijd hetzelfde, ook tegen FC Eindhoven willen we de mensen wat laten zien en druk zetten.”

Zeker omdat Helmond Sport in eigen huis speelt. Dat doen de Helmonders nog wel zonder Keyennu Lont, wiens seizoen door een teenblessure al voorbij is, en Gaétan Bosiers (hamstringklachten). Jules Houttequiet en Maxime De Bie keren wel weer terug in de wedstrijdselectie.

Vermoedelijke opstelling: Havekotte; Reith, Fosu-Mensah, Van der Meer, Van der Sluijs; Lion, Beekman, Defise; Seys, Goselink, Van Landschoot.