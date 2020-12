Helmond Sport was in 2003 niet te stuiten: ‘Kampioen worden, dat was niet onrealistisch’

Politiek sputtert tegen over plan voor nieuw stadion Helmond Sport: ‘Moet de club dit niet terugbeta­len?’

20 november HELMOND - De Helmondse politiek worstelt enorm met het dossier over sportcampus De Braak. De zorgen die bij de fracties leven, zijn nog niet volledig weggenomen. De vraag is of tegensputteren ook leidt tot tegenstemmen.