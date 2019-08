Helmond Sport weer terug op aarde: ‘Iedereen deed maar wat, het ging nergens over’

Of Helmond Sport-trainer Wil Boessen nog aanknopingspunten zag na de 5-1 nederlaag tegen NAC Breda? Zijn commentaar was helder. ,,Nee. Het zou ook van de gekke zijn als ik dat na zo’n wedstrijd zou roepen. Je moet realistisch blijven.” En dat was Boessen, net zoals aanvoerder Ferry de Regt. Die noemde de eerste helft van Helmond Sport tegen NAC ‘schandalig’. De Helmonders waren in het Rat Verlegh Stadion geen schim van de ploeg, die FC Volendam vorige week nog negentig minuten het vuur aan de schenen legde. ,,We lieten elkaar verzuipen, het was niet des Helmonds. Helmond Sport wil altijd strijd leveren, dat was er in de eerste helft niet”, stelde De Regt.