Helmond Sport weert zich kranig tegen titelkandidaat NAC, maar verliest wel

Helmond Sport-supporters bedanken trouwe sponsors in All You Need Is Lo­ve-stijl: 'Belangrijk in deze tijd'

1 juli Met persoonlijk ingesproken boodschappen op een groot LED-scherm hebben fans van Helmond Sport woensdag zeven trouwe sponsors bedankt. Diverse oud-spelers droegen een steentje bij aan de actie, die deed denken aan de afleveringen van All You Need Is Love in coronatijd. ,,Zeker in deze tijd is het belangrijk om waardering uit te spreken aan sponsors”, zegt supporter Joey van der Aa.