Helmond Sport weet wat het nog nodig heeft na oefenzege met opstootjes op Lierse K

oefenwedstrijdHelmond Sport blijft stappen maken in de voorbereiding; zaterdagavond was in elk geval duidelijk dat de ploeg beter is dan Lierse K: 0-1. Verdedigend valt het steeds beter in elkaar bij de ploeg van trainer Sven Swinnen, aanvallend zal het nog beter moeten om de play-offs om promotie te halen.

Nee, de gewenste aanvallende versterking is er nog altijd niet bij Helmond Sport. In de categorie hardnekkige geruchten zong even de naam van Lars Veldwijk rond, net als die van Mario Bilate, maar zij zijn voor nu niet in beeld. Daarom vormde Martijn Kaars samen met Jelle Goselink het spitsenkoppel tegen Lierse K, dat afgelopen seizoen als vijfde eindigde in de eerste klasse B, het tweede niveau in België. Daar mag nog wel een impuls bij.

Niet dat Helmond Sport onaardig speelde tegen Lierse, dat zeker niet. Maar Kaars werd te weinig gevonden en Goselink was slordig in de afronding. Die laatste had binnen enkele minuten al kunnen scoren, maar zijn schot werd gekeerd door een verdediger. Even later was daar een grote kans voor Flor Van Den Eynden, de verdediger die zich in de voorbereiding zo goed manifesteert. Zijn schot ging wel tussen de palen, maar werd toch gekeerd.

Volledig scherm Flor Van Den Eynden hield zich - zoals wel vaker deze voorbereiding - prima staande tegen Lierse K. © Kevin Senders

Van Landschoot gretig

In de 23ste minuut was het dan toch raak: Lierse-doelman Jens Teunckens leverde de bal zomaar in bij Jarno Lion, die het overzicht hield en Jellert Van Landschoot een niet te missen kans bood: 0-1. De clubtopscorer van vorig seizoen oogde sowieso gretig, ook al omdat er interesse vanuit zijn thuisland is. Maar vooralsnog blijft hij.

In de tweede helft stond Helmond Sport even niet op te letten en had het zomaar 1-1 kunnen worden, maar Lion en doelman Havekotte voorkwamen dat. Daarna kwamen de Helmonders niet meer in de problemen en kon Tom Beugelsdijk zijn eerste officieuze minuten maken. Ook die andere topversterking, Peter van Ooijen, maakte weer minuten, maar gescoord werd er niet meer door Helmond Sport, dat weer wat wijzer is richting competitiestart.

Onvriendelijke slotfase

In de slotfase werd het overigens nog wel onvriendelijk, en flink ook, met een aantal opstootjes over en weer vanuit beide kampen. Daardoor kreeg Helmond Sport liefst vijf gele kaarten en een rode kaart (voor Bram van Vlerken) tegenover twee gele en één rode kaart (Maxime De Bie, ex-Helmond Sport) aan de kant van Lierse.

Scoreverloop Lierse K - Helmond Sport 0-1 (0-1). 22. Van Landschoot 0-1.

Gele kaart: Poelmans (Lierse K) en Havekotte, Mistrafovic, Van Ooijen, Van Den Eynden, Maddy (Helmond Sport).

Rode kaart: De Bie (Lierse K), Van Vlerken (Helmond Sport)

Opstelling Helmond Sport: Havekotte; Van Vlerken, Van Den Eynden, Van der Meer (60. Beugelsdijk), Van Hove; Lion (60. Mistrafovic), Lieftink (60. Bosiers); Essanoussi (60. Van Keilegom), Goselink (60. Van Ooijen), Kaars (73. Scholten), Van Landschoot (73. Maddy).