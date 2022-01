Helmond Sport weigert te spelen tegen FC Emmen en kan een straf verwachten van KNVB: ‘Het is onmogelijk’

Wel, niet, wel of toch niet naar Emmen? Helmond Sport is donderdag de hoofdrolspeler in een heuse coronasoap, eentje die het Nederlandse voetbal nog niet eerder meemaakte. De uitkomst? Helmond Sport weigert vrijdagavond te voetballen en dus behoren een reglementaire nederlaag en puntaftrek tot de mogelijke straffen. Algemeen directeur Philippe van Esch wacht af wat er gaat gebeuren. Want met tien spelers (inclusief keepers) naar Drenthe? ,,Dat is onmogelijk”, stelt hij. Verder gaat hij nu niet te diep op de zaak in.