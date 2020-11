Helmond Sport wil bijna historische ‘thuisvloek’ uitbannen tegen Excelsior: ‘Zijn er heel dichtbij’

voorbeschouwingHet kwam één keer eerder voor dat Helmond Sport 15 thuisduels op rij niet wist te winnen, in het eredivisieseizoen 1983-1984. Ook nu staat de teller op 15, tegen Excelsior moet daar vrijdagavond (18.45 uur) verandering in komen. ,,We zijn er heel dichtbij. Dat voel ik aan alles”, zegt Wil Boessen.

De Limburgse trainer houdt zich niet bezig met statistieken of historische feitjes, hij kijkt vooral naar de fase waar zijn ploeg in zit. En daarover is hij tevreden: Helmond Sport toont progressie en pakte vorige week nog een punt op bezoek bij NEC. En Helmond Sport had in eigen huis tot op heden wel een heel zwaar programma, met NAC, FC Volendam, De Graafschap en Cambuur. En tegen MVV werd onlangs in de extra tijd een voorsprong verspeeld, dus die thuiszege was al eens binnen handbereik. ,,De ontwikkeling van ons als team is enorm”, aldus Boessen.

Hij voelt dat zijn ploeg sowieso dicht tegen een nieuwe overwinning aan zit, eerder werden TOP Oss en FC Den Bosch al verslagen, maar wel buitenshuis. Met Excelsior komt echter ook nu niet de minste ploeg naar De Braak, de Rotterdammers staan achtste en hebben met Eliás Már Ómarsson (13 goals) de topscorer van de eerste divisie in huis. ,,Excelsior is een degelijke ploeg, ze spelen georganiseerd en hebben maar één kans nodig om te scoren.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Jessy Hendrikx speelde in de jeugd als verdediger, maar is inmiddels omgeturnd tot aanvaller. © BSR Agency

Scorende VVV’er?

Helmond Sport heeft wat meer moeite met scoren, maar Boessen zag op de donderdagtraining hoe een van de VVV-aanwinsten, Jessy Hendrikx (18), de ene na de andere bal tegen de touwen schoot. Hendrikx speelde al op meerdere posities, ook centraal achterin, maar Boessen ziet voor hem een toekomst als aanvaller weggelegd. De trainer is sowieso te spreken over de VVV’ers; naast Hendrikx meldde ook rechtsback Joel Roeffen (19) zich deze week op De Braak, aanvallende middenvelder Ramon de Wilde (19) sluit later nog aan. ,,Ze hebben een goed basisniveau, alleen fysiek is het even aanpoten. Ze zijn in de groep ook meteen geaccepteerd, dat zegt wel iets.”

Zodoende heeft Helmond Sport de selectie qua aantallen prima op orde, alleen Berk Cetin (spierblessure) en Dani Theunissen (knie) zijn nog uit de roulatie. Verder traint Kay van de Vorst nog individueel, nadat hij onlangs weer terugkeerde nadat hij zijn spullen in had geleverd. De selectie bestaat nu uit 21 veldspelers en 3 keepers.

Verder is het voor de Helmonders nog wachten op de uitslagen van de coronatests, die komen waarschijnlijk in de loop van vrijdag binnen. Pas dan wordt duidelijk of iedereen ook daadwerkelijk inzetbaar is vrijdagavond.

Vermoedelijke opstelling: Van Gassel; Reith, Van Hoorenbeeck, Dzepar, Van der Sluijs; Stans, Duijvestijn, Vereijken; Van Keilegom, Goselink, Loukili.