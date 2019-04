Helmond Sport wil doorpakken tegen Almere City: ‘Tegen Roda is een last van onze schouders gevallen’

voorbeschouwing Alflen wil seizoen met Helmond Sport zo goed mogelijk afsluiten: ‘De spelers laten het zeker niet lopen’

28 maart Helmond Sport staat voor een drukke periode met 8 wedstrijden in 5 weken. Trainer Robby Alflen is ondanks de matige reeks na de winterstop, met twee punten in elf duels, hoopvol gestemd over die laatste weken. ,,We laten het zeker niet lopen en zitten elke week ook wel in de wedstrijd. Het is ook niet zo dat we weggespeeld worden. We willen nog zoveel mogelijk punten pakken”, zegt hij.