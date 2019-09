Helmond Sport wil gas geven in derby met FC Eindhoven: ‘We snakken naar een overwinning’

Na twee nederlagen en twee gelijke spelen is het duidelijk wat Helmond Sport zondag tegen FC Eindhoven nodig heeft: drie punten. Zeker ook omdat het een derby is. Trainer Wil Boessen noemt het een duel met ‘een speciaal tintje’. ,,Maar het is niet zo dat je hier een heel seizoen mee wint.”

Boessen wil maar zeggen: wie de tegenstander ook is, Helmond Sport heeft vooral een overwinning nodig voor het vertrouwen. ,,Wij snakken naar drie punten. Wij zijn ook nog op zoek naar het vertrouwen, ondanks dat we in de eerste vier wedstrijden zeker niet zijn weggespeeld.” Boessen is alleen ontevreden over de eerste helft uit bij NAC, verder had zijn ploeg van FC Volendam en Almere City kunnen winnen en lagen er ook tegen Excelsior kansen. ,,We moeten onszelf nu wél gaan belonen. Dat dat dan eventueel in een derby is, is mooi meegenomen.”

Boessen beschikt naar eigen zeggen over een nagenoeg topfitte groep, alleen Orhan Dzepar is een twijfelgeval. Hij heeft last van vocht in zijn knie en onderging uit voorzorg een MRI-scan. Helmond Sport wacht de uitslag af. ,,Het kan zijn dat er niks aan de hand is, maar we nemen geen enkel risico.” Mocht Dzepar niet wedstrijdfit zijn, dan lijkt Jeff Stans een logische vervanger. Al ontbreekt het de aanwinst nog aan wedstrijdritme, dinsdag deed hij voor het eerst een helft mee tegen Jong NEC. Boessen: ,,We hakken zaterdag een knoop door met de staf. Het moet wel verantwoord zijn om Jeff te laten starten, 90 minuten is voor hem op dit moment sowieso onhaalbaar.”

De coach is tevreden met zijn selectie, al was Helmond Sport tot op het laatste moment nog druk bezig om een aanvaller vast te leggen. In de ogen van het technisch platform was de juiste aanvaller echter niet haalbaar. Ook proefspeler Elvis Mehanovic paste niet in het plaatje, de club heeft nadat hij in het ziekenhuis is opgenomen ook niets meer van hem gehoord. Boessen verwacht niet dat er een toekomst voor hem is weggelegd in Helmond.

Goed beeld

Zelf hamert Boessen in zijn voorbereiding niet op het belang van de derby. In de pers en op sociale media wordt er volgens hem al genoeg over gesproken en de jongens uit de buurt weten wat er op het spel staat. ,,Tibeau (Swinnen, red.) heeft bij FC Eindhoven gespeeld, die was er vorige week al druk mee bezig. Ik ben vooral bezig om die wedstrijd te winnen, we hebben ook een goed beeld van FC Eindhoven.”