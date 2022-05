Helmond Sport wil helden van weleer eren: ‘Ze hebben het verdiend om in de bloemkes gezet te worden’

,,Het is een heel mooie match, met alles erop en eraan”, doelt Swinnen op het duel dat compleet in teken van staat van het team dat in 1982 de titel veroverde in de eerste divisie. ,,Dat wij in retro-shirts spelen met het oude logo erop vind ik alleen maar mooi. Het is sowieso fantastisch dat de club nog steeds aan het verleden denkt. Die mannen hebben het ook echt verdiend om nog eens in de bloemkes te worden gezet.”

Van Robert Cox tot Otto Versfeld. Ze zullen opnieuw stralen op De Braak. In de rust wordt het kampioensteam gehuldigd. Een uur voor de wedstrijd tegen FC Den Bosch spreekt Swinnen de helden toe. ,,Ik zal me nog gaan verdiepen in die ploeg. Op internet zoeken, op kantoor navragen. Die mannen verwachten niet dat deze Belg zoveel van ze weet. Aan het einde ga ik ook iets aanbieden aan de captain van toen, maar wat dat laat ik nog in het midden.”

Swinnen roemt Helmond Sport als een familie- en traditieclub. Hij ziet zogezegd gelijkenissen met zijn oude werkgever KV Mechelen, de voormalig Europacup II-winnaar. ,,Ik vind dat er bij Helmond Sport nog een wall of fame moet komen”, zegt hij. ,,Natuurlijk hoop ik zelf ook ooit historie te schrijven hier. Uiteraard door de play-offs te halen en als je die speelt dan kan je ook promoveren. Maar eerst moeten we de supporters te animeren. De club fancyer maken. Ons voetbal moet aanspreken.”

Aanstelling

Dat moet dan volgend seizoen gebeuren, dit jaar komt Helmond Sport immers niet meer van de rode lantaarn af. De kans is groot dat Swinnen, die al twee jaar actief is bij de club, dan ook voor de groep staat. ,,Na het seizoen praten we over mijn rol voor volgend jaar. Dat was bij mijn aanstelling in februari (als opvolger van Wil Boessen, red.) al afgesproken.”

Swinnen kan tegen FC Den Bosch mogelijk geen beroep doen op aanvoerder Robin van der Meer. De centrale verdediger kampt met fysieke klachten. Kevin Bukusu, Lucas Defise, Keyennu Lont en Dean van der Sluys zijn sowieso afwezig. ,,Tegen Jong AZ vorige week (0-1 zege, red.) hebben we goed gereageerd op ons optreden tegen De Graafschap, maar ik sta niet meteen op de tafel te springen”, zegt Swinnen. ,,We moeten tegen Den Bosch dezelfde energie leveren.” Voor de supporters en de helden van weleer.

Vermoedelijke opstelling Helmond Sport: Havekotte; Reith, Lion, Van der Meer, Van Hove; De Bie, Beekman, Bosiers; Seys, Goselink, Van Landschoot.