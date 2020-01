Helmond Sport wil in derby profiteren van mindere vorm FC Eindhoven: ‘Gevoel is goed na NAC-thuis’

voorbeschouwingHelmond Sport kwam met een gelijkspel tegen NAC goed de winterstop uit en hoopt tegen FC Eindhoven de volgende stap te zetten. De laatste overwinning dateert ook alweer van 18 oktober, toen werd bij FC Dordrecht gewonnen. ,,FC Eindhoven is minder in vorm, hopelijk kunnen wij daarvan profiteren”, zegt trainer Wil Boessen. Hij mist Tibeau Swinnen vanwege een schorsing.

Boessen weet maar al te goed dat de wedstrijd die leeft bij supporters. De coach kent de sentimenten: hij speelde zijn eerste duel voor Helmond Sport tegen FC Eindhoven. Boessen herinnert nog dat hij uit een frustrerende periode kwam bij Fortuna en dat hij iets recht te zetten had in Helmond. ,,Ik raakte die wedstrijd alles wat los en vast zat, ik ben ook meteen tot speler van de wedstrijd uitgeroepen”, grijnst Boessen. Helmond Sport won die wedstrijd uiteindelijk met 2-1, een uitslag waar Boessen vrijdag ook voor tekent. Als er maar gewonnen wordt.

Uitvoering

Helmond Sport hoopt de vorm van de thuiswedstrijd tegen NAC door te trekken. De ploeg van Boessen had tegen NAC nog enkele kansen om te scoren, maar had - zeker in de slotfase - de wedstrijd zomaar kunnen verliezen. Al met al kan Boessen leven met een punt (0-0), maar vindt de trainer het ook de hoogste tijd voor weer eens een overwinning. ,,Het verschil met de uitvoering op de training en in de wedstrijden is nog te groot”, zegt Boessen.

De coach merkt wel dat zijn ploeg met de komst van Jordy Thomassen een kwaliteitsimpuls heeft gekregen. ,,Dat is niet ten nadele van de andere aanvallers, maar Jordy komt goed in de bal en combineert makkelijk met zijn ploeggenoten.” Boessen ziet nog wel dat Thomassen nog een paar wedstrijden nodig heeft om écht in vorm te komen, hij wil de verwachtingen dan ook temperen. ,,Het zou mooi zijn als hij scoort, dan komt hij denk ik los.”

Swinnen geschorst