Helmond Sport wil meer dan een lastig ploegje zijn, ook tegen Jong PSV: ‘Nu wél over de streep trekken’

Tegen NEC en De Graafschap werd ook nog eens in de extra tijd pas verloren. Tegen Jong Ajax bleef Helmond Sport wél overeind. Toch had er volgens Boessen nog meer in kunnen zitten, en dan met name voor rust. ,,In de eerste helft hebben we bijna geen kans weggegeven en hadden we nog een strafschop moeten krijgen”, vindt Boessen. Hij doelt op het moment dat Dean Koolhof neerging in het strafschopgebied van Ajax. Arbiter Jannick van der Laan wuifde het echter weg. ,,In mijn ogen was het een strafschop. Dan is het 0-2 en is het wel gespeeld.”