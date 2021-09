Helmond Sport wil na turbulente transferzomer doorpakken tegen FC Emmen: ‘Zijn minder naïef’

Dertien nieuwe gezichten, twaalf vertrekkers en dan werd er nog aan diverse spelers getrokken. Helmond Sport kende een drukke transferzomer, trainer Wil Boessen is opgelucht dat de deadline is verstreken én dat het nu puur over de competitie gaat. Vrijdagavond komt FC Emmen op bezoek.

Met Kevin Bukusu (gehuurd van NEC) en Jossué Dolet (gehuurd van KV Mechelen) kwamen er nog twee spelers bij in de laatste dagen voor het verstrijken van de transferdeadline. Die eerste is momenteel nog op pad met de nationale ploeg van Angola, Dolet zit al direct bij de wedstrijdselectie. Boessen is content met de groep, die uit negentien veldspelers en drie doelmannen bestaat. ,,We zijn heel creatief geweest met ons budget, ondertussen werd er nog aan spelers (Boyd Reith en Dean van der Sluijs, red.) getrokken. Ik ben blij dat zij hier zijn gebleven.”

Door het nog altijd beperkte budget heeft Helmond Sport een nóg groter beroep moeten doen op KV Mechelen dan vorig seizoen. De Helmonders huren nu liefst zes spelers van de samenwerkingspartner, twee meer dan vorig jaar. ,,Het liefst hadden we zelf nog een spits onder contract gezet, maar die middelen hebben we niet. Het was ook niet de insteek om zes jongens te huren, soms kom je er alleen niet onderuit”, zegt Boessen. Helmond Sport raakte wel twaalf spelers kwijt, er werden ook contracten verlengd - én dus verbeterd - en spelers vastgelegd, die vorig seizoen nog tegen gunstige voorwaarden werden gehuurd (denk aan Jelle Goselink en Arno Van Keilegom).

Volledig scherm Helmond Sport moet het tegen FC Emmen zonder nieuwkomer Kevin Bukusu doen, hij is op pad met de nationale ploeg van Angola. © Pro Shots / Paul Meima

Dat leverde een selectie op die tot nu toe ‘slechts’ drie punten in vier duels pakte. Te weinig, zeker gezien het vertoonde spel. De overwinning tegen Jong PSV van afgelopen vrijdag was een opsteker. ,,Ik was verbaasd dat mensen het een mindere wedstrijd van ons vinden, ik vond het qua discipline écht top. Ja, we creëerden iets minder kansen dan in de wedstrijden ervoor, maar verder was het prima. De overwinning kwam wel op tijd, we geloven heilig in onszelf, alleen heb je wel punten nodig. We waren nu minder naïef, dat biedt veel vertrouwen.”

Het is nu zaak om door te pakken tegen FC Emmen, dat met vier punten uit vier duels wisselvallig is gestart aan de competitie. Boessen kan putten uit een nagenoeg complete selectie, alleen Bukusu (interlandverplichtingen) en Keyennu Lont (teenblessure) ontbreken. Dylan Seys wordt steeds fitter, maar is nog niet klaar voor de basis.

Vermoedelijke opstelling Helmond Sport: Havekotte; Reith, De Bie, Van der Meer, Van der Sluijs; Lion, Van Landschoot, Bosiers; Van Keilegom, Goselink, Houttequiet.