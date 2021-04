Helmond Sport wil periodedroom levend houden in Volendam: ‘We gaan er vol voor, maar niet van uit’

Helmond Sport verspeelde afgelopen maandag voor het eerst punten in de vierde periode, thuis tegen Jong Ajax eindigde het in een aantrekkelijke en moeizame wedstrijd in 1-1 . ,,Het ging alle kanten op, ook omdat we allebei veel energie in de wedstrijd legden. Bij vlagen hadden we het moeilijk, maar aan de andere kant hadden we op het laatst ook nog gewoon kunnen winnen”, doelt Boessen op de kansen voor Lance Duijvestijn en Karim Loukili.

Nagenoeg compleet

Helmond Sport is kortom nagenoeg compleet in Volendam, de eerste van nog zes horden in de strijd om de vierde periode. ,,We zijn er langzaam naartoe gegroeid, nu we er middenin zitten, gaan we er ook vol voor. Al gaan we er nog niet van uit”, zegt Boessen met een glimlach. Het is volgens hem sowieso al ‘fantastisch’ dat zijn ploeg in deze fase van de competitie nog ergens om strijdt en negende staat. Daar had hij vooraf voor getekend.