Helmond Sport wil Philippe Rommens van Jong PSV

Rommens maakte in 2006 samen met oudere broer Olivier (inmiddels actief bij NAC) de overstap naar de opleiding van PSV. De jongste van de twee broers maakte in 2014 op 17-jarige leeftijd zijn debuut voor Jong PSV, waar hij in totaal meer dan vijftig competitiewedstrijden speelde. Afgelopen seizoen speelde Rommens nog 21 duels voor Jong PSV in de Jupiler League.