Helmond Sport wil revanche nemen op zichzelf én voor de supporters

,,We moeten reageren op afgelopen wedstrijd”, geeft trainer Sven Swinnen aan. ,,Voor onszelf én voor de supporters. Tegen De Graafschap hebben we niet de ploeg gezien die we de laatste weken waren. Dat heeft met de eerste twintig minuten te maken. Onze adem werd toen afgesneden, door de opponent die ons overpowert heeft. Mentaal zijn we niet door die slechte fase heen geraakt.”

En dat is van de ene kant ook wel logisch, stelt Swinnen. ,,Omdat we laatste staan en de ene na de andere tik krijgen. Maar het is niet zo dat de spelers van kwade wil zijn, dat ze met hun hoofd in vakantiemodus zitten. Let wel: de wedstrijd was dramatisch, dat is een understatement. Maar ik zie ook wat de spelers doen op de training. Ik ben juist enorm trots op de energie die we de afgelopen weken hebben getoond. Dat we het plezier hebben teruggevonden.”

Niet verdwenen

Dat gaat zich volgens Swinnen uitbetalen in goede resultaten. Helmond Sport hunkert daar na vijf nederlagen op rij ook naar. ,,We hebben de laatste weken tegen teams uit de top 8 gespeeld. Alleen tegen Almere City en De Graafschap hebben we niet goed gespeeld. Met de afgelopen wedstrijd is die ontwikkeling niet plots verdwenen.”

Swinnen heeft zijn spelers dat ook laten inzien. ,,We hebben deze week ingespeeld op de mindset van de jongens. We hebben via videoanalyse laten zien wat we wél goed hebben gedaan. Met spelers hebben we individueel gesproken om het moraal om te krikken, in trainingen hebben we meer spelvormen gestopt. De Graafschap-thuis moet ook een les in mentale weerbaarheid zijn. Maar in voetbal kan alles snel draaien.”

Dat laatste moet dus gebeuren tegen Jong AZ in Wormerveer. Of Bryan Van Hove daar bij is, is nog maar de vraag. De verdediger viel donderdag op de afsluitende training geblesseerd uit. De langdurig gekwetste Kevin Bukusu, Lucas Defise en Keyennu Lont ontbreken sowieso bij Helmond Sport.