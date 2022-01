Helmond Sport wil wedstrijd tegen FC Emmen uitstellen vanwege coronaperikelen

Helmond Sport is weer een teleurstel­len­de bekererva­ring rijker na gestuntel in Groningen

Helmond Sport is voor de tiende keer in elf seizoenen gestrand in de eerste ronde van de KNVB-beker. De 4-0 nederlaag tegen FC Groningen was geen enorme schande, maar de wijze waarop geeft wel te denken.

27 oktober