Helmond Sport wint ook van OSS’20, Duijvestijn maakt het verschil

Helmond Sport heeft zaterdagmiddag ook oefenwedstrijd nummer 5 in winst omgezet. De ploeg van trainer Wil Boessen was in het eigen SolarUnie Stadion met 3-0 te sterk voor derdedivisionist OSS’20, dat wordt getraind door Helmonder Bertran Kreekels. Lance Duijvestijn maakte er twee.

De van ADO Den Haag overgekomen middenvelder scoorde eerder in de week ook al tegen EVV en was tegen De Graafschap ook trefzeker vanaf de stip. De eerste treffer van Duijvestijn kwam uit de lucht vallen, in het eerste kwartier van de wedstrijd bleek OSS’20 een prima oefentegenstander. In de 17de minuut verspeelde de ploeg uit Oss zomaar de bal en zette Kay van der Vorst de bal voor op Duijvestijn, die vanaf de rand van de zestien scoorde.

Even later maakte diezelfde Duijvestijn ook nog de 2-0; na een prima combinatie met spits Jordy Thomassen schooft de middenvelder de bal in twee instanties in het doel. Dat was ook meteen de tussenstand in Helmond.

Er werd vanwege de verzengende hitte in vier blokken van 20 minuten gespeeld. In het derde blok werd de score verder uitgebreid, nadat Duijvestijn in het strafschopgebied neer werd gelegd. Jordy Thomassen klaarde de klus vanaf elf meter - na 44 minuten - en bepaalde de stand op 3-0. Het was alweer de vierde zege in vijf oefenduels, eerder werden MVV, Egalité Academy en EVV verslagen. Tegen De Graafschap werd de enige nederlaag geleden.

Opstelling: Van Gassel; Joppen, De Bie (58. Mutzers), Dzepar, Van der Sluijs; Duijvestijn (58. Respen) Van der Vorst, Stans (65. Hancer); Van Keilegom, Thomassen, Vereijken.