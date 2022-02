Helmond Sport won slechts 1 van zijn laatste 14 competitieduels: ‘Blijven knokken, hoe lastig het ook is’

Geloof houden, hard werken en strijd leveren: dat zijn zo'n beetje de lessen die trainer Wil Boessen de spelers van Helmond Sport mee blijft geven in deze moeilijke fase. De Helmonders wonnen één van de laatste 14 competitieduels, vrijdagavond wacht Telstar: ,,We gaan een keer punten pakken.”

Boessen verschuilt zich niet achter de corona- en blessuregolf die zijn ploeg teisterde. Dan nog kan en moet het beter bij de Helmonders, die de laatste twee wedstrijden weer enig teken van leven toonden. Tegen Jong PSV (2-0) waren de eerste 45 minuten best aardig, maar werden de kansen niet afgemaakt en tegen Jong FC Utrecht (3-2) had de ploeg al met al wel een punt verdiend. ,, Maar uiteindelijk staan we ook na die wedstrijden weer met lege handen. De ene keer maken we de kansen niet af, de andere keer krijgen we ze makkelijk tegen”, baalt Boessen.

Hij had ook meer van dit seizoen verwacht, maar de realiteit is dat Helmond Sport één-na-laatste staat en dat er binnenkort ook nog uitsluitsel komt over de geschrapte wedstrijd tegen FC Emmen. In tegenstelling tot geluiden vanuit Drenthe hebben de Helmonders officieel nog niets gehoord van een straf van de KNVB; het lijkt er wel op dat de wedstrijd ingehaald gaat worden, maar over een eventuele puntenstraf of geldboete is nog niets bekend.

Het enige medicijn dat Helmond Sport kan helpen, is een zege. En Telstar een tegenstander die omgeven is door vraagtekens: blessures en coronabesmettingen zitten de ploeg uit Velsen-Zuid dwars en dus liggen er kansen voor Helmond Sport, dat het vrijdag nog wel zonder zijn beste speler, Boyd Reith, (enkel) moet doen. Ook Ilias Breugelmans (schouder), Jules Houttequiet (hamstring), Keyennu Lont (teen) en Jessy Hendrikx (lies) ontbreken. Arno Van Keilegom en Jarno Lion kregen in Utrecht rust, maar kunnen eventueel weer vanaf de aftrap beginnen.

Ondanks dat en ondanks de matige reeks van Helmond Sport proeft Boessen vertrouwen. ,,Weet je wat voor mij het belangrijkst is? Dat we blijven knokken: ook op de training spat het fanatisme er vanaf, hoe lastig dat in deze fase ook is. We hebben een elftal dat er voor blijft gaan, dat geeft mij het vertrouwen dat we snel punten pakken.” Net als het feit dat er voor het eerst sinds het thuisduel met Roda JC (op 5 november) weer publiek bij mag zijn.

Vermoedelijke opstelling: Havekotte; Vereijken, De Bie, Van der Meer, Van der Sluijs; Lion, Beekman, Van Landschoot; Seys, Goselink, Van Keilegom.