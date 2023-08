Helmond Sport wordt in bijzonder teleurstellende seizoensopener stuk gespeeld door Roda JC

Helmond Sport is het seizoen bijzonder vals gestart; de gehavende ploeg van Bob Peeters was niet bij machte om een vuist te maken tegen Roda JC: 4-1. De Helmonders hebben duidelijk tijd nodig om enigszins op oorlogssterkte te komen, dat lijkt nog minstens enkele weken te duren.

Een koffer vol vraagtekens. Daarmee reisde Helmond Sport vrijdag naar Kerkrade toe. Wie was er fit genoeg om te starten? En wie kon er een hele wedstrijd spelen? Op de dag van de wedstrijd werden er nog spelers getest en kreeg trainer Peeters enkele meevallers: Flor Van Den Eynden én Hakon Lorentzen waren toch inzetbaar.

Daarmee waren de problemen niet verdreven voor Helmond Sport; zeker in de eerste helft was het bijzonder teleurstellend hoe de ploeg voor de dag kwam. Al viel er aan de 1-0 in de 5de minuut weinig te doen: Walild Ould-Chikh draaide makkelijk weg bij Michael Chacón en schoot vervolgens van een meter of 25 snoeihard raak: 1-0.

Geklungel

Arno Van Keilegom had daarna een kans op de 1-1, maar veel meer liet Helmond Sport voor rust niet zien. Roda JC wél, al waren de kansen ook daar op één hand te tellen. Enrique Zauner profiteerde uiteindelijk van geklungel in de Helmondse defensie, hij stond helemaal vrij bij de tweede paal en schoot raak: 2-0.

Wat er vervolgens in de rust gebeurde, is een raadsel: maar Helmond Sport was de tweede helft een stuk gretiger dan ervoor. Ook al dankzij invaller Giannis-Fivos Botos, die nog niet fit genoeg is voor een hele wedstrijd, maar al snel liet zien waarom Helmond Sport zoveel moeite deed om hem te halen. Met een puntgave assist zette hij Martijn Kaars voor het doel, de clubtopscorer van vorig seizoen schoot vakkundig raak: 2-1.

Momentum voor Helmond Sport

Na die aansluitingstreffer had Helmond Sport ook het momentum, met kansen voor Kaars, maar het was Roda JC dat het dichtst bij een treffer was: Zauner had de 3-1 op zijn schoen, hij stuitte alleen op Wouter van der Steen, die knap redde.

Daarna lukte het Helmond Sport niet écht meer om een vuist te maken, sterker nog: Roda JC maakte in de slotfase via invaller Saydou Bangura nog 3-1. Het is na de nederlaag in Kerkrade duidelijk dat de Helmonders nog tijd nodig hebben om fit te worden, maar dat er ook nog impulsen nodig zijn in de voorhoede om écht mee te doen om de knikkers.

Scoreverloop: 5. Ould-Chikh 1-0, 20. Zauner 2-0, 53. Kaars 2-1, 87. Bangura 3-1, 89. Daneels 4-1.

Scheidsrechter: Van de Graaf.

Gele kaarten: Spieringhs (Roda JC), Vankerhoven, Amuzu, Culhaci (Helmond Sport)

Helmond Sport: Van der Steen; Van Vlerken, Van Den Eynden, Lieftink, Van Hove (46. Culhaci); Chacón (39. Van Ooijen), Kaars, Vankerkhoven (80. Ludwig); Amuzu (65. Doudah), Lorentzen (46. Botos), Van Keilegom.

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Gele kaart voor Gabriël Culhaci Arjen van der Heide wordt vervangen door Fabio Sposito 4-1 GOAL van Lennerd Daneels! 89. En nog 4-1 ook. Daneels laat Van Vlerken zijn hielen zien en schiet raak. Flinke nederlaag zo. #rodhel — ED Helmond Sport (@ED_HelmondSport) August 11, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. 87. Het is over en uit: Bangura maakt de 3-1. #rodhel — ED Helmond Sport (@ED_HelmondSport) August 11, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Lucas Vankerkhoven wordt vervangen door Michel Ludwig 3-1 GOAL van Saydou Bangura! 85. Het beste is er inmiddels wel vanaf bij Helmond Sport. De ploeg kwam sterk de rust uit, maar zit stuk. #rodhel — ED Helmond Sport (@ED_HelmondSport) August 11, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Gele kaart voor Lucas Vankerkhoven 76. Helmond Sport had het momentum na die aansluitingstreffer, maar het ebt nu wat weg. De wedstrijd valt stil. #rodhel https://t.co/paOuBn6Fr4 — ED Helmond Sport (@ED_HelmondSport) August 11, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. 67. Poeh. Nu ontsnapt Helmond Sport aan de 3-1. Zauner heeft hem voor het inschieten, lijkt dat ook te doen, maar Van der Steen redt met zijn voet. Fraaie ingreep. #rodhel — ED Helmond Sport (@ED_HelmondSport) August 11, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Walid Ould-Chikh wordt vervangen door Sami Ouaissa Enrique Peña Zauner wordt vervangen door Lennerd Daneels Jospeh Amuzu wordt vervangen door Mohammed Amin Doudah 64. Helmond Sport dringt aan. Net schoot Van Keilegom nog hoog over, nu is er een kans voor Kaars. Hij probeert het in de korte hoek, De Boer redt (met moeite). #rodhel — ED Helmond Sport (@ED_HelmondSport) August 11, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Maximilian Schmid wordt vervangen door Saydou Bangura 60. Helmond Sport oogt na rust een stuk gretiger dan ervoor. Een donderspeech van Peeters gehad? #rodhel https://t.co/DZBgoi1FcI — ED Helmond Sport (@ED_HelmondSport) August 11, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. 50. GOAL! Helmond Sport doet iets terug. Wie anders dan Martijn Kaars. Na een hele fijne assist van Botos. 2-1. #rodhel — ED Helmond Sport (@ED_HelmondSport) August 11, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. 2-1 GOAL van Martijn Kaars!

laad meer Statistieken Opstelling