Helmond Sport zegt contracten van vijf spelers op en wil doorselecteren: ‘Spelers met vlieguren halen’

Wel geeft Coolen vast aan dat de Helmonders op zoek zijn naar drie tot vier versterkingen in de as van het veld. ,,Dan doel ik op spelers die al vlieguren gemaakt hebben, zeker in de eerste divisie. Ook in verdedigend opzicht willen we routine halen, zo niet behouden.” Dat zou Joppen dus kunnen zijn, hij levert dit seizoen als centrale verdediger een waardevolle bijdrage. Verder zoekt Helmond Sport een aanjager op het middenveld - ‘iemand die wat meer door de wol geverfd is’ - en is de ploeg ook nog op zoek naar extra scorend vermogen in de voorhoede.