Helmond Sport zet hete zomer voort met sensationele transfer Tom Beugelsdijk

Transferkoorts in Helmond? Dat hebben ze jaren niet gehad, zelfs niet bij de terugkeer van Robert Braber en Marc Höcher in de zomer van 2016. Nu is het wel anders; na jaren van sportieve armoede wil Helmond Sport weer eens een serieus woordje meespreken in de eerste divisie en is het spelersbudget door geldschieter Philippe van Esch met ruim één miljoen euro verhoogd tot 1,8 miljoen euro. Dan gebeurt het dus dat een verdediger met liefst 232 eredivisieduels zich laat verleiden: Tom Beugelsdijk is na Peter van Ooijen de tweede grote aanwinst deze week.