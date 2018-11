Helmond Sport zet klopjacht in op vuurwerkgooier in derby: ‘Spelen met het leven van een ander gaat te ver’

Tijdens de derby werden er in zowel het uit- als thuisvak ook rookpotten afgestoken. Dat vindt Huizing ‘eigenlijk niet goed te praten’, maar dat hoort nu eenmaal bij het kat-en-muis-spel. Dat er zwaar vuurwerk werd afgestoken, gaat de veiligheidscoördinator echter duidelijk een stap te ver. Hij is ‘verschrikkelijk kwaad’ en roept degene die het vuurwerk afstak, zich te melden. ‘Iemand in ons vak vond het nodig om met het leven van een ander te spelen. Stel je voor dat zo'n ding op ooghoogte tot ontploffing komt, of dat hij in een capuchon van iemand anders terecht komt? Weleens over nagedacht?’, schrijft Huizing.