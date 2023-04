Helmond Sport ziet geschiedschrijving uiteenspatten in Haags kwartiertje

Twee keer in één seizoen winnen van ADO: het was Helmond Sport nog nooit gelukt. Zo leek vrijdagavond een unicum in de maak. Totdat het Haags kwartiertje aanbrak en de Helmonders de 2-2 slikten.

Clubgeschiedenis leek Helmond Sport te schrijven. Met een intikker had Martijn Kaars net na het uur voor een 2-1 voorsprong gezorgd. Daarna had Arno Van Keilegom de wedstrijd in de eerste divisie in het slot moeten gooien. Maar in plaats van zijn tweede van de avond te maken op een voorzet van de verder onzichtbare Eros Maddy, werd het aan de andere kant even later gelijk. Thomas Verheydt schoof binnen in de verre hoek.

Zo moest Mike Havekotte voor de tweede keer vissen tegen zijn oude club. De doelman én aanvoerder van Helmond Sport was 36 seconden na rust kansloos bij een kopbal van invaller Sacaha Komljenovic. De Hagenees van Servische en Russische komaf stond koud in het veld, nadat trainer Dick Advocaat had ingegrepen in de pauze. Voor rust had Havekotte nog twee knap gered. Eerst bij een kopbal van Joël Zwarts, daarna op een schot van Xander Severina.

Helmond het beste van het spel

Zo kwam Helmond Sport qua kansenverhouding uit het niets op voorsprong. Niet dat die voorsprong onverdiend was. Integendeel. De Brabanders die speelden zonder de geblesseerde vleugelverdedigers Bram van Vlerken en Bryan Van Hove hadden het beste van het spel. Van Keilegom beloonde die offensieve speelwijze met een doelpunt. De linksbuiten knalde op aangeven van gelegenheidsrechtsback Jarno Lion raak: 0-1.

Voor Bob Peeters was het alweer het negende (!) gelijkspel als trainer van Helmond Sport. De Belgische oefenmeester, in de winterstop neergestreken op De Braak, evenaarde zo het puntenaantal van Wil Boessen, die tot medio vorig seizoen trainer was van Helmond Sport. Peeters had voor de 21 punten wel maar zeventien duels nodig, Boessen liefst 25.