Helmond Sport ziet laatste restje hoop vervliegen na tik bij De Graafschap: ‘Een kansloze missie’

Door een domme gele kaart ontbreekt de man in vorm bij Helmond Sport: ‘Dat heb ik hem ook verteld’

De man in vorm ontbreekt bij Helmond Sport. Eros Maddy is geschorst voor de thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht van vanavond. Die uitsluiting bezorgt trainer Bob Peeters kopzorgen. ,,Van Maddy is er maar één”, aldus de coach.