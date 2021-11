Helmond Sport ziet ziekenboeg langzaam leegstromen richting bezoek aan NAC: ‘Hebben nu meer creativiteit’

Het zag er lang niet naar uit, maar Helmond Sport ziet diverse geblesseerde spelers terugkeren in de selectie voor het duel met NAC Breda van zaterdagmiddag (16.30 uur). Vooral de terugkeer van Arno Van Keilegom is fijn, hij kan de Helmonders voorin van de broodnodige creativiteit voorzien.

Van Keilegom was vorig seizoen goed voor tien doelpunten, maar kon dit seizoen - mede door liesklachten - nog amper zijn stempel drukken. Natuurlijk profiteerde de Belg in zijn eerste jaar ook van de aanwezigheid van Lance Duijvestijn en Karim Loukili, maar toch: Helmond Sport heeft zijn kwaliteiten de afgelopen vijf duels gemist. Ook Keyennu Lont kan eventueel weer invallen, na uitgebreid onderzoek is gebleken dat er niets mis is met zijn teen.

Quote Het was de laatste tijd voorin wel heel dun, dat zag je ook wel terug in de wedstrij­den. Nu hebben we weer wat wisselgeld Wil Boessen, Helmond Sport

Tel daarbij op dat ook Bryan van Hove weer fit is én Jossué Dolet weer terugkeert van een schorsing en Helmond Sport heeft voorin weer wat te kiezen. Tot opluchting ook van trainer Wil Boessen. ,,Het was de laatste tijd voorin wel heel dun, dat zag je ook wel terug in de wedstrijden. Nu hebben we weer wat wisselgeld in de aanval én meer creativiteit. Ik heb er ook alle vertrouwen in dat als we compleet zijn, dat we dan de draad weer op gaan pikken.”

De laatste weken viel het nog niet zo mee bij Helmond Sport, dat een puntje uit de laatste vier competitieduels peurde. De 1-5 nederlaag tegen Excelsior van vrijdag was een nieuwe dreun. ,,In die wedstrijd waren we gewoon kansloos, we hebben weinig in kunnen brengen. En daarbij was Excelsior ook nog heel effectief”, aldus Boessen.

Helmond Sport-trainer Wil Boessen peurde uit de laatste vier competitiewedstrijden één schamel puntje.

Stress in Breda

Hij hoopt voor de winterstop nog wat punten te pakken tegen NAC, FC Volendam, De Graafschap en Jong Ajax en vervolgens in januari met een complete selectie de weg omhoog weer in te slaan. ,,NAC zit ook in een moeilijke fase, daar komt nog bij dat het verwachtingspatroon daar altijd hoog is. Dat zorgt voor veel stress, hopelijk kunnen wij daar van profiteren. Én het scheelt dat er geen publiek bij mag zijn in, daar heeft NAC normaal altijd profijt van.”

Boessen houdt kortom hoop op een ommekeer, al had hij deze week niet alleen maar meevallers in de selectie; voor Jelle Goselink (knie), Maxime De Bie (heup) en Jessy Hendrikx (ziek) komt de wedstrijd in Breda te vroeg. En Dylan Seys is er ook nog altijd niet bij, hij kan vermoedelijk voor de winterstop nog minuten maken, maar is nog (net) niet ver genoeg. ,,Dylan volgt een strak schema, je ziet hem ook steeds fitter worden. Na de winterstop moet hij er écht weer staan, maar misschien kan hij in een van de komende wedstrijden nog een keer minuten maken.”

Vermoedelijke opstelling: Havekotte; Reith, Bukusu, Van der Meer, Van der Sluijs; Vereijken, Lion, Bosiers, Van Landschoot; Dolet, Houttequiet.