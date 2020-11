Helmond Sport zonder al te veel zorgen naar NEC: ‘Ik zie een hoop ontwikkeling’

voorbeschouwingHelmond Sport mag dan wel achttiende op de ranglijst staan, maar trainer Wil Boessen heeft alle vertrouwen in een resultaat op bezoek bij NEC. De coach baseert zich vooral op het spel van zijn ploeg, die vrijdag tegen MVV nog een punt pakte. ,,Ik zie een hele hoop ontwikkeling in het team.”

De trainer vond de wedstrijd tegen MVV de beste van het seizoen tot nu toe. Zijn ploeg was ook de bovenliggende partij, maar gaf in de laatste minuut een voorsprong uit handen. Het was alweer de derde keer dit seizoen dat de Helmonders na de negentigste minuut een doelpunt tegen kregen, ook tegen FC Volendam (0-1) en NAC Breda (0-2) gebeurde dat al. ,,Wij zijn nog druk bezig met ons aanvalsspel, dat gaat ook weleens met een kritische noot. In de groep zelf is volop discussie, dat is mooi om te zien. Tegen NEC moeten we de positieve lijn doortrekken.”

Terwijl NEC met een heuse coronagolf kampt en liefst acht spelers mist, heeft Helmond Sport geen last meer van het virus - iedereen is negatief getest - en zijn er amper blessures. Berk Cetin traint al wel weer gedeeltes met de groep, maar zit nog niet bij de wedstrijdselectie. Verder is Dani Theunissen nog enkele maanden uit de roulatie.

Volledig scherm Helmond Sport-trainer Wil Boessen zag zijn ploeg tegen MVV in de extra tijd een voorsprong uit handen geven: 1-1. © BSR Agency

Joppen in de wachtkamer

Daardoor heeft Boessen - ondanks zijn krappe selectie - op sommige posities zelfs luxeproblemen. Zo is de kans groot dat Guus Joppen opnieuw op de bank zit. De ervaren verdediger moet op zijn kans wachten, Orhan Dzepar en Alec Van Hoorenbeeck vormen al weken het centrale verdedigingsduo, tot tevredenheid van Boessen. ,,Ik hou vast aan dat koppel, daar zitten veel automatismen in. Voor Guus is dat lastig, want hij is ook een goede speler.”

Quote Voor een spits is zo'n eerste doelpunt belangrijk. Hopelijk is Jelle nu los Wil Boessen, Helmond Sport

En voorin lijkt de keuze opnieuw op Jelle Goselink te vallen; Jordy Thomassen ontbrak tegen MVV vanwege lichte liesklachten, maar was anders ook op de bank begonnen. Goselink versierde tegen MVV ook een penalty, die hij zelf vervolgens benutte. ,,Voor een spits is zo'n eerste doelpunt belangrijk. Hopelijk is hij nu los”, zegt Boessen.

Vermoedelijke opstelling: Van Gassel; Reith, Van Hoorenbeeck, Dzepar, Van der Sluijs; Stans, Duijvestijn, Vereijken; Van Keilegom, Goselink, Loukili.