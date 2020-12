Helmond Sport zonder al te veel zorgen naar oude bekenden bij Roda JC: ‘Een goede opleiding gehad’

voorbeschouwingGaat Helmond Sport met een goed gevoel de ultrakorte winterstop in of met een kleine kater? Dat wordt komende week in de uitwedstrijden tegen Roda JC (maandag) én Jong AZ (vrijdag) duidelijk. Trainer Wil Boessen heeft een nagenoeg fitte groep. ,,En we gaan met een goed gevoel naar Roda.”

De wedstrijd tegen Roda JC is een bijzondere voor de Helmonders, vooral vanwege de samenstelling van de staf in Kerkrade. Met trainer Jurgen Streppel, assistent Remond Strijbosch en keeperstrainer Rein van Duijnhoven telt de technische staf drie Helmonders, die jarenlang op De Braak werkten. ,,Jurgen is een goede bekende, bijna een vriend. Ik ben regelmatig bij hem op bezoek geweest en hij komt regelmatig bij ons kijken. Dat geeft het wel een speciaal tintje, ja. Ze hebben in elk geval een goede opleiding in Helmond gehad”, zegt Boessen met een grijns.

Helmond Sport treft drie oude bekenden op de bank bij Roda JC, onder wie Jurgen Streppel (midden) en Remond Strijbosch (links).

Zwakheden Roda JC

Verder richt de Limburger zich vooral op zijn eigen ploeg. Als Helmond Sport voor de winterstop aan wil haken bij de bovenkant van het rechterrijtje moeten er punten gepakt worden tegen Roda JC én Jong AZ. Boessens ploeg is in elk geval uitgerust, de laatste wedstrijd, tegen Go Ahead, was op 4 december. ,,Ik heb de jongens een extra dag vrij gegeven, zeker in deze fase van de competitie is dat verhelderend. We zijn bijna zes maanden onderweg, het is een lang en pittig seizoen”, zegt Boessen. ,,Het is aan ons om de zwakheden van Roda JC bloot te leggen.”

Dat moet dan met scherpte voor het doel, Helmond Sport scoort de laatste tijd vaker, maar met dertien treffers zijn de Helmonders met TOP Oss en FC Dordrecht de minst scorende ploeg van de competitie. ,,Wij zitten op onze manier in de competitie, mét goed voetbal. We creëren elke wedstrijd kansen, maar krijgen ze ook tegen. Daar zit een bepaalde verhouding in, dan moet je soms ook geluk hebben. En we moeten goals maken”, stelt Boessen.

Van de Vorst terug in wedstrijdselectie

De ploeg uit Kerkrade staat elfde, met zes punten meer dan Helmond Sport. Roda JC mist Kees Luijckx vanwege een schorsing, Helmond Sport moet alleen Dani Theunissen en Ramon de Wilde missen vanwege blessureleed. Verder is iedereen fit, ook Kay van de Vorst sluit weer aan bij de wedstrijdselectie. Van de Vorst leverde in oktober nog teleurgesteld zijn spullen in, maar keerde terug. Hij is nu weer opgetraind en kan spelen, benadrukt Boessen.

Vermoedelijke opstelling: Van Gassel; Reith, Joppen, Van Hoorenbeeck, Van der Sluijs; Stans, Duijvestijn, Vereijken; Bosiers, Goselink, Loukili.