Helmond Sport zonder geschorste sterkhouder naar Jong PSV: ‘Wrange nasmaak snel wegspoelen’

Helmond Sport moet het dinsdagavond tegen Jong PSV zonder een van zijn beste spelers doen. Rechtsback Boyd Reith is geschorst, verder is het twijfelachtig of Dean van der Sluijs de wedstrijd haalt. Trainer Wil Boessen wil desondanks maar één ding met zijn ploeg: richting het linkerrijtje.

Hoe Helmond Sport het gemis van Reith op gaat vingen? Simpel: Joel Roeffen, die gehuurd wordt van VVV-Venlo, speelt in zijn plaats. Voor Roeffen is het een mooie kans om zich te laten zien, want Reith speelt normaal alles. En goed: de back die overkwam van Sparta staat bij meerdere clubs op de radar en kan Helmond Sport weleens geld op gaan leveren. De clubleiding gaat de optie in het aflopende contract van de rechtsback ook spoedig lichten.

Quote Wij willen naar het linkerrij­tje toe, tegen Jong PSV moeten we laten zien waarom Wil Boessen, Helmond Sport

Boessen heeft alle vertrouwen in Roeffen. De trainer wil tegen Jong PSV vooral de wrange nasmaak van de 1-2 nederlaag tegen Roda JC wegspoelen. De teleurstelling was groot vrijdagavond, Helmond Sport had minimaal een punt verdiend. ,,Ik heb die wedstrijd nog twee keer helemaal teruggekeken, er zat een gigantisch verschil in de kansenverhouding. In ons voordeel, ja. Aan de andere kant geeft dat wel vertrouwen richting de toekomst.”

Volledig scherm Helmond Sport-trainer Wil Boessen kan dinsdagavond tegen Jong PSV de sprong naar het linkerrijtje maken. © Pro Shots / Ron Baltus

Slechte grasmat op De Herdgang

Helmond Sport is nog lang niet klaar met dit seizoen. Door de nederlaag tegen Roda JC zijn de play-offplaatsen voorlopig uit beeld, het linkerrijtje is nog wél haalbaar. Sterker nog: als Jong Ajax punten verspeelt en Helmond Sport zélf wint op De Herdgang staat de ploeg in dat linkerrijtje. ,,Dat is voor ons ook dé uitdaging, wij willen naar dat linkerrijtje toe. Dat moeten we tegen Jong PSV laten zien. Ondanks dat het veld op De Herdgang niet goed is.”

Dat moet Boessen dus zonder Reith doen. Verder is het nog de vraag of die andere vleugelverdediger, Dean van der Sluijs, aan de aftrap staat. Hij heeft lichte enkelklachten overgehouden aan het duel met Roda JC, dinsdag wordt bepaald of hij kan spelen. Als dat niet zo is, neemt Orhan Dzepar zijn plaats in. ,,Voor Orhan en Joel is het een mooie kans om zichzelf te laten zien. Laat maar zien waarom ze niet op de bank thuishoren”, zegt Boessen.

Volledig scherm Joel Roeffen maakt tegen Jong PSV zijn basisdebuut voor Helmond Sport én als profvoetballer. © Rene Manders/DCI Media

Jessy Hendrikx keert weer terug in de selectie, Aaron Bastiaans - die in januari nog werd gehuurd van VVV-Venlo - is er nog altijd niet bij tegen Jong PSV. Net als de langdurig geblesseerden Ramon de Wilde en Dani Theunissen.

Vermoedelijke opstelling: Van Gassel; Roeffen, Joppen, Van Hoorenbeeck, Van der Sluijs/Dzepar; De Bie, Duijvestijn, Vereijken; Van Keilegom, Goselink, Loukili.