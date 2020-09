Helmond Sport zonder Guus Joppen, maar met vertrouwen naar Almere City FC

voorbeschouwingHelmond Sport moet het de komende weken stellen zonder routinier Guus Joppen. De verdediger viel tegen FC Volendam uit met een hamstringblessure en is vermoedelijk minstens een maand niet inzetbaar. Daardoor mist de Eindhovenaar het duel met het in vorm verkerende Almere City FC.

Rechtsback Boyd Reith ontbrak donderdag op de training wegens familieomstandigheden, maar is vrijdag wel inzetbaar. Verder zijn ook aanwinsten Jelle Goselink, Robin Mantel en Dani Theunissen speelgerechtigd voor de wedstrijd tegen Almere City. En op Joppen na is iedereen fit. ,,We staan er goed voor”, zegt trainer Wil Boessen.

Helmond Sport begon de competitie voortvarend met een verdiende overwinning op TOP en maakte het daarna NAC (0-2), FC Eindhoven (0-0) en FC Volendam (0-1) meer dan lastig, maar haalde slechts één punt. En dat is wel te weinig, erkent Boessen. ,,We moeten het uiteindelijk ook afmaken, het ontbreekt nog aan doelpunten. Daar ga ik nu geen punt van maken, we krijgen genoeg kansen. En er is volop vertrouwen dat we wel weer gaan scoren.”

Volledig scherm KV Mechelen-huurling Gaetan Bosiers solliciteert nadrukkelijk naar een basisplek bij Helmond Sport. © BSR Agency

Extra tips

Almere City FC is een lastige tegenstander, de ploeg heeft 10 punten uit 4 duels en scoort ook makkelijk. Boessen heeft in de voorbereiding op de wedstrijd gebruik gemaakt van de kennis van Jelle Goselink, die zondag nog op de bank zat bij Almere City, maar vervolgens aan Helmond Sport werd verhuurd. ,,We hadden ons eigen idee over Almere, Jelle bevestigde dat en gaf soms nog wat extra tips. We hebben ons goed voorbereid”, zegt Boessen, die wijst op de klasse van ervaren Almere City-spelers als Ryan Koolwijk en Thomas Verheydt.

Helmond Sport kan wat dat betreft alleen maar jaloers zijn op de mogelijkheden van Almere City. Boessen houdt zich daar niet mee bezig en is ‘dik tevreden’ met de selectie die Louis Coolen, Eric Clijnk en hijzelf samen hebben gesteld. ,,We hebben bijna geen geld en dan zo'n selectie, daar ben ik heel blij mee. Het scheelt ook dat Mechelen (Helmond Sport huurt vier spelers van de Belgen, red.) met ons meewerkt. Het ziet er verder gewoon goed uit.”

21 spelers

Boessen heeft momenteel een selectie van 21 spelers, de verwachting is dat stagespeler Akif Hancer daar nog bij komt, verder is de club nog bezig met een linksback. Anderzijds is de kans groot dat Robert Mutzers (27) vertrekt, hij ontbrak donderdag opnieuw op de training. Boessen wilde daar niet te diep op ingaan: ,,We zijn ermee bezig.”

Vermoedelijke opstelling Helmond Sport: Van Gassel; Reith, Van Hoorenbeeck, Dzepar, Van der Sluijs; Stans, Duijvestijn, Bosiers; Van Keilegom, Thomassen, Loukili.