Helmond Sport zonder Mutzers en Werkhoven naar Jong FC Utrecht: ‘We moeten meer gaan scoren’

voorbeschouwingDe teleurstelling zat diep bij de spelers en staf van Helmond Sport na de vervelende nederlaag tegen TOP Oss in eigen huis (0-2). Tegen Jong FC Utrecht moet het maandagavond beter verlopen voor trainer Wil Boessen en zijn ploeg. ,,We hebben wel iets recht te zetten, ja”, stelt de trainer.

Hij mist drie spelers wegens blessureleed. Jeroen Verkennis heeft nog altijd last van zijn bovenbeen net als spits Givan Werkhoven. Robert Mutzers heeft last van een ontsteking in zijn knie. De blessure van die laatste twee is extra vervelend, omdat zij beide aanvallers zijn. En juist scoren is tot dusverre een probleem voor dit Helmond Sport. ,,We moeten meer gaan scoren”, benadrukt Boessen ook. Daar zijn we druk mee bezig. Aan de arbeid op de trainingen heb ik sowieso niks aan te merken, daar ligt het ook niet aan. We moeten onszelf gaan belonen.”

Door de blessures van Werkhoven en Mutzers krijgt Juul Respen of Daan Ibrahim tegen Jong FC Utrecht de kans in de punt van de aanval. Boessen hakt de knoop maandag door. De uitwedstrijd in Utrecht belooft op voorhand een lastige te worden, Jong FC Utrecht is kwalitatief een stuk sterker dan de vorige jaren en heeft al 13 punten uit 7 duels gepakt. ,,Zij hebben een goede ploeg, maar wij moeten gewoon weer zorgen dat we fel zijn in de duels. Dan kunnen wij overal winnen”, vindt Boessen, die met Helmond Sport tot dusverre vijf punten wist te pakken.

Details