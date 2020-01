Helmond Sport zonder transferstress en zonder Koolhof naar FC Volendam: ‘Ook zij hebben zwaktes’

,,We weten hoe het ervoor staat en gaan het met deze groep doen”, zegt Boessen, die vooral tevreden is met de komst van Thomassen. Die maakte vrijdag tegen FC Den Bosch een gretige indruk, en schoot nog op de lat, maar ook hij kon Helmond Sport niet aan de o zo gewenste zege helpen. De ploeg van Boessen is al 12 competitieduels op rij zonder overwinning. ,,Ik ben nu zo ver in mijn loopbaan dat ik dat redelijk kan scheiden. Ik ben gewend om om de prijzen mee te doen, maar dat is nu even niet zo”, zegt Boessen. ,,In zo'n situatie is het wel plezierig als een groep iedere dag zijn stinkende best doet, dat houdt ons op de been. De sfeer in de spelersgroep is ook goed.”