Helmond Sport zwaait onfortuinlijke Helmondse middenvelder uit: ‘Ik weet dat het er nog in zit’

Helmond Sport neemt afscheid van middenvelder Kay van de Vorst (20), die op zoek mag naar een nieuwe club. De Helmonder kwam na twee seizoenen op amateurbasis niet in aanmerking voor een contract, ook al omdat hij pech had met een blessure. ,,Ik sta overal voor open”, zegt Van de Vorst.

Van de Vorst kreeg onlangs te horen dat de club niet met hem verder wilde, volgens technisch manager Louis Coolen heeft het er niet mee te maken dat de jonge middenvelder eerder dit seizoen nog zijn spullen inleverde bij de club. Van de Vorst miste ‘een stukje waardering’, maar keerde na een goed gesprek met coach Wil Boessen terug. ,,Kay heeft de pech dat hij geblesseerd raakte. Als je mede daardoor na twee seizoenen niet in aanmerking komt voor een contract, moet je eerlijk tegenover elkaar zijn. Dan is het beter om verder te kijken”, zegt Coolen.

Van de Vorst toont begrip, maar voelt ook dat er nog veel meer inzit. In de voorbereiding op afgelopen seizoen manifesteerde hij zich goed, hij speelde ook nog een volle wedstrijd in de derby met FC Eindhoven, daarna stokte het even, maar in februari kreeg hij weer speelminuten. Maar toen brak hij zijn middenvoetsbeentje. ,,Dat kwam precies op het verkeerde moment, het heeft niet meegezeten. Ik voel dat het er nog in zit”, aldus Van de Vorst.

Het liefst blijft de Helmonder actief in het profvoetbal, maar hij staat ook open voor een mooie amateurclub. Het is in ieder geval nog te vroeg om terug te keren bij vierdeklasser Rood Wit’62, waar hij als pupil ooit is begonnen. ,,Ik was graag bij Helmond Sport gebleven, maar niet nog eens op amateurbasis. Ik zie wel wat er op me afkomt.”

Volledig scherm Kay van de Vorst speelde dit seizoen nog een volledige wedstrijd in de derby met FC Eindhoven. © Pro Shots

Dzepar neemt afscheid

De toekomst van Dani Theunissen en Robin Mantel, die net als Van de Vorst op amateurbasis actief zijn, is voor nu nog onbekend. Coolen verwacht op korte termijn een besluit te nemen over de doelmannen, Mantel deed het prima in de competitiewedstrijd tegen TOP Oss. Het is in elk geval wel zeker dat Orhan Dzepar afscheid neemt, hij gaf eerder al aan dat hij verder wil kijken: Boessen ziet in hem een verdediger, Dzepar voetbalt zelf het liefst op het middenveld. De linkspoot speelde in twee seizoenen 53 wedstrijden op De Braak en maakte een treffer.