Helmond Sport zwoegt zich naar een uiterst waardevol punt tegen TOP Oss

Helmond Sport speelde een van zijn minste duels van het seizoen, leek op weg naar een nederlaag, maar Lance Duijvestijn schoot zijn ploeg in de slotfase naar een gelijkspel tegen TOP Oss: 1-1. Dus blijven de Helmonders in het linkerrijtje.

Dat linkerrijtje, daar is het Helmond Sport in de slotfase van het seizoen ook om te doen. De ploeg van Wil Boessen liet vrijdagavond lange tijd niet zien dat het écht menens is wat dat betreft: de Helmonders sloegen - zeker voor rust - een modderfiguur tegen directe concurrent TOP Oss. Doelman Robin Mantel, die de kans in de basis kreeg nu Stijn van Gassel vertrekt, moest meermaals redden.

Vooral vanwege de aanvallende stootkracht van TOP-spits Kyvon Leidsman, die gevaarlijk was. Nadat hij in de beginfase nog een grote kopkans om zeep hielp, was het vlak voor rust wél raak: Mart Remans veranderde de bal van richting, Leidsman was er vervolgens snel bij om de bal langs de lange Mantel te tikken: 0-1. Helmond Sport had het voor rust toch al moeilijk met de fysieke Ossenaren. De thuisploeg kwam zelf ook niet verder dan een kopkans voor Orhan Dzepar.

Helmond Sport in de penarie

In de tweede helft zakte TOP wat verder in en kreeg Helmond Sport meer ruimte om het spel te maken. Dat viel aanvankelijk nog niet zo mee, sterker nog: het leek al snel 0-2 te worden, nadat Alec Van Hoorenbeeck een duel verloor van Leidsman, die alleen op Mantel af ging, maar niet scoorde. Dat gebeurde later in het duel nog eens, ook raakte Lorenzo Piqué namens TOP nog de paal.

Helmond Sport gaf kortom niet thuis in zijn laatste thuisduel van het seizoen. Jelle Goselink had nog wel kunnen scoren, maar treuzelde te lang en invaller Jordy Thomassen zag een van richting veranderd schot fraai gekeerd worden door TOP-doelman Bo Geens. Het leek 1-1 te worden, ware het niet dat Lance Duijvestijn de Helmonders in de 84ste minuut met een droge knal op 1-1 schoot. Karim Loukili - die was gepasseerd ten faveure van Aaron Bastiaans - maakte er in de absolute slotfase nog bijna 2-1 van, maar hij trof de paal.

Linkerrijtje?

Al met al een uiterst waardevol punt voor Helmond Sport, dat nu één plek boven TOP blijft staan op de ranglijst. Bij een nederlaag was de ploeg uit het linkerrijtje gekukeld. Helmond Sport moet woensdag in de laatste wedstrijd van het seizoen nog wel aan de bak tegen De Graafschap om in dat linkerrijtje te blijven.

Helmond Sport: Mantel; Reith, Joppen, Van Hoorenbeeck, Van der Sluijs; Vereijken (72. Loukili), Dzepar (46. Bosiers), Duijvestijn; Van Keilegom, Goselink, Bastiaans (72. Thomassen).