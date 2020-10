Helmonder Kay van de Vorst verlaat Helmond Sport per direct: ‘Mis een stukje waardering’

Kay van de Vorst (19) heeft besloten om Helmond Sport per direct te verlaten. Dat besluit komt voor coach Wil Boessen als een donderslag bij heldere hemel, maar de Helmonder geeft aan dat hij ‘een stukje waardering’ vanuit de club mist. ,,Het is voor mij gewoon niet goed genoeg geregeld.”

Van de Vorst stelt dat hij de clubleiding om een kleine vergoeding had gevraagd, hij speelt sinds zijn komst in 2019 op amateurbasis. ,,Voor nul euro. Terwijl er toch best wel wat tijd in gaat zitten. Maar de club kan me helaas niets bieden. En er zaten ook nog wat andere dingetjes dwars”, verklaart de middenvelder, die daar verder niet te diep op in wil gaan. ,,Ik weet ook wel dat ik geen Messi ben, maar volgens mij missta ik niet bij Helmond Sport.”

Van de Vorst ontbrak al in de selectie voor de wedstrijd tegen FC Den Bosch en trainde zaterdag en zondag al niet meer mee. Bestuurslid Ari de Kimpe probeerde hem vrijdag in een gesprek nog op andere gedachten te brengen, net als zijn zaakwaarnemer Fred van der Hoorn, maar Van de Vorst is stellig: hij verlaat Helmond Sport en focust zich nu op zijn opleiding als office-assistent en zoekt ondertussen naar een nieuwe club. Het liefst een profclub.

Volledig scherm Kay van de Vorst speelde in totaal 8 duels voor Helmond Sport in de Keuken Kampioen Divisie. © BSR Agency

‘Grote teleurstelling’

Voor Boessen komt het vertrek van de middenvelder uit de lucht vallen, de trainer baalt als een stekker dat Van de Vorst per direct vertrekt. ,,Ik vind dit écht slecht, je laat je teamgenoten in de steek. Dit is voor mij zelfs een van de grootste teleurstellingen in mijn trainersloopbaan”, zei Boessen na de 1-2 overwinning bij FC Den Bosch.

Van de Vorst gaat de trainer nog bellen om een en ander toe te lichten. ,,De reden dat ik vertrek ligt ook buiten het voetbal om.” Helmond Sport ziet potentie in de jonge middenvelder en betaalde vorig jaar zelfs nog een opleidingsvergoeding van een slordige 9.000 euro aan Rood Wit’62. Het idee was om in de winterstop met Van de Vorst in gesprek te gaan om te kijken wat financieel eventueel mogelijk is. Dat duurt Van de Vorst echter te lang.

En dus moet Helmond Sport verder met 17 veldspelers en 3 doelmannen. Dat is wel erg krap, deze week praat het technisch platform met het bestuur om te kijken of er - ondanks de lege portemonnee - nog iets mogelijk is.