Helmondse VVV-invaller dompelt Helmond Sport in slotfase in diepe rouw

Helmond Sport kon wel weer een succesje gebruiken na nederlagen tegen FC Eindhoven en Jong FC Utrecht. In Venlo speelden de Helmonders in elk geval meer met de rem erop dan in de laatste wedstrijden, verstandig ook: de tegendoelpunten vielen de laatste tijd makkelijk.

VVV, de nummer 10 van de ranglijst, was wel de bovenliggende partij. Met name Yahcuroo Roemer, vorig seizoen nog in beeld bij Helmond Sport, stichtte veel gevaar. Linksback Dean van der Sluijs had het zwaar, pakte geel, en werd in de rust uit voorzorg zelfs nog gewisseld.

Sterke Havekotte

Toch hield Helmond Sport voor rust, zij het met moeite, stand. Roemer was een paar keer dicht bij de 1-0 en verdediger Kristopher da Graca knikte de bal nog een keer op de lat. En vlak voor rust stuitte ook Levi Smans op keeper Mike Havekotte, die het toch al goed deed.

En Helmond Sport? Dat kwam niet verder dan een paar counters, waarbij Boyd Reith nog de beste kans had om te scoren. De mee opgekomen rechtsback schoot via een verdediger net naast het doel. Dus was het 0-0 bij rust, daar mocht Helmond Sport zeker niet over klagen.

Seys valt snel in

In de tweede helft ging het meer gelijkop, Helmond Sport wist zich beter te wapenen tegen VVV en greep gaandeweg zelfs het initiatief. Zeker nadat Dylan Seys in de zestigste minuut in het veld kwam, ging het allemaal net wat makkelijker. Al leidde dat niet tot echt grote kansen.

Het leek 0-0 te worden, maar VVV perste er nog een slotoffensief uit, waarbij de bal voor de voeten van Essanoussi viel. Uitgerekend de voormalig jeugdspeler van Helmond Sport, die na het opheffen van de opleiding naar Venlo trok en daar tot een grote belofte is uitgegroeid, maakte het verschil.

Helmond Sport: Havekotte; Reith, De Bie, Van der Meer, Van der Sluijs (46. Van Hove); Vereijken, Lion, Van Landschoot; Van Keilegom (60. Seys), Goselink (84. Hendrikx), Houttequiet (66. Bosiers).