Herboren Stans aast op eerherstel met Helmond Sport: ‘Stond vooral tegen mezelf te voetballen’

Het vuurtje in het voetbalhart van Jeff Stans brandt weer. De middenvelder windt er deze woensdagavond in de dugout op stadion Woudestein geen doekjes om. Hoe hij vorig seizoen stond te voetballen, was gewoon slecht, erkent hij na de 2-1 nederlaag tegen Excelsior in alweer de laatste oefenwedstrijd van Helmond Sport in deze voorbereiding. ,,Ik heb vooral tegen mezelf staan voetballen. En dan blijk ik toch best een aardige tegenstander”, zegt hij nu met een glimlach. ,,Het is niet dat ik de honger helemaal verloren was, maar mentaal had ik het zwaar. En nu? Nu wil ik écht weer gas gaan geven”, benadrukt de routinier, die hoogstwaarschijnlijk aanvoerder wordt.