Het blijft nog wachten op het échte vuurwerk bij Helmond Sport: ‘Rome is ook niet in één dag gebouwd’

Treurend Helmond Sport schittert en schuttert tegen MVV: 'We stonden gewoon lucht te dekken'

45 minuten lang dicteren en dan na rust als een plumpudding in elkaar zakken: het wordt er niet echt leuker op voor Helmond Sport, dat hard op weg is om als laatste te eindigen. Tot afgrijzen ook van Dylan Seys (25), wiens verbintenis vooralsnog niet is verlengd. ,,We stonden lucht te dekken.”

2 april