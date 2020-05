Het enige kampioenschap van Helmond Sport: ‘Al die mensen... Het leek wel de Coolsingel’

Het échte feest had de Helmond Sport-selectie van het seizoen 1981-1982 een paar weken eerder al gehad; na de zege op Veendam (2-1) op 1 mei was promotie een feit en ging het écht los in Helmond. Direct na het laatste fluitsignaal reed een grote blauwe bierwagen van Bavaria het veld op. En dus stond rechtsback Henny van de Ven (66) plots tussen duizenden Helmonders. Daar was én is de jongen van de club en de stad maar wat trots op. Hoe trots? ,,Zo trots as unne beer mi zeuve lulle”, zegt Van de Ven 38 jaar later met een grijns. ,,Het was een grote gekte. Voor mij als echte Helmonder was het extra speciaal. Ik had toch mooi bewezen dat iemand uit Helmond van zoiets moois onderdeel kan zijn.”