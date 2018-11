Het houdt niet op, niet vanzelf bij Helmond Sport: ‘Nu zit werkelijk alles tegen’

Steven Edwards is best wel wat gewend na dik drie seizoenen bij Helmond Sport. Maar zo'n competitiestart? Dat maakte zelfs de 27-jarige middenvelder nog nooit mee. Ook na competitiewedstrijd nummer dertien in Kerkrade, een kansloze 3-0 nederlaag, wacht Helmond Sport nog op de eerste zege. ,,We hebben weleens vaker een reeks slechte wedstrijden gespeeld met Helmond Sport, maar dan wonnen we er altijd nog wel eentje. Nu zit werkelijk alles tegen", zei Edwards.