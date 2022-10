Het ontslag van trainer Swinnen bij Helmond Sport was onvermijdelijk: ‘Hebben het nog best lang met hem volgehouden’

Helmond Sport moet wijken voor opening carnavals­sei­zoen in Kerkrade

Helmond Sport reist een dag later af naar Roda JC dan in eerste instantie gepland. Het duel in de Keuken Kampioen Divisie is op verzoek van de lokale driehoek verplaatst naar zaterdag 12 november. De aftrap in het Parkstad Limburg Stadion is dan om 20.00 uur.

11 oktober