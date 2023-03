Hierom is Helmond Sport de laatste tijd zo goed op De Braak

Helmond Sport-trai­ner zinspeelt op veranderin­gen tegen Jong PSV na teleurstel­len­de vertoning

Helmond Sport was bezig aan een goede reeks, maar op bezoek bij De Graafschap viel het tegen wat de ploeg liet zien: 2-0 nederlaag. Trainer Bob Peeters zinspeelt op een aantal veranderingen in zijn basisopstelling, maar laat zich nog niet in zijn kaarten kijken: ,,Ik verwacht zeker een reactie.”