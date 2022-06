Hilterman wijst Helmond Sport af en wil naar een grotere club

Helmond Sport haalt met ervaren Lieftink de volgende serieuze verster­king binnen

Het hing al even in de lucht, maar maandag is de deal ook echt beklonken: Elmo Lieftink (28) tekent een contract voor drie jaar bij Helmond Sport. De creatieve middenvelder komt over van De Graafschap, waar zijn contract afloopt. Eerder speelde hij ook voor Willem II en Go Ahead Eagles.

30 mei