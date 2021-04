Hoe ‘de koning van Helmond Sport’ als trainer van FC Eindhoven werd onttroond: ‘Nooit zó op mijn kloten gekregen’

‘Louis Coolen, the King of Helmond.’ De tekst op het spandoek van de fanatieke Helmond Sport-aanhang sprak boekdelen: Coolen bouwde de in verval geraakte club tussen 1996 en 2001 weer van de grond af aan op. Maar in 2005 werd die kroon voor even van zijn hoofd gestoten. Als trainer van FC Eindhoven keerde Coolen aanvankelijk nog vol zelfvertrouwen terug op De Braak voor de eerste competitiespeelronde; FCE had in de voorbereiding zo'n beetje iedere tegenstander overhoop gespeeld, ook al door de inbreng van PSV-huurlingen zoals Otman Bakkal.