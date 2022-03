Hoe één onverwacht moment de stuntzege van Helmond Sport op NAC Breda nóg mooier maakt

nabeschouwingDe 4-0 overwinning van Helmond Sport op NAC Breda was een daverende verassing. En toch was er één moment nog net wat bijzonderder: de invalbeurt van Tarik Essakkati (16). De jongste debutant uit de clubhistorie biedt hoop, en dat is precies was Helmond Sport nodig heeft. ,,Echt fantastisch.”