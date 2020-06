‘Hoofdpijndossier’ stadion zit Helmond Sport óók sportief al jaren dwars

De vergelijking die Louis Coolen in 2017 maakte, is nog altijd treffend. De Nuenenaar keerde terug als technisch adviseur op De Braak en constateerde dat er sinds zijn vertrek als trainer in 2001 maar weinig veranderd is. Het stadion is op een opknapbeurtje hier en daar na nog exact hetzelfde én gedateerd. Kortom: Helmond Sport staat stil terwijl andere clubs - kijk naar TOP Oss - wél hebben verbouwd en zijn gegroeid. Het is dan ook niet gek dat Helmond Sport mede door die stilstand al sinds 2014 amper presteert en steeds minder aantrekkingskracht heeft op nieuwe sponsors en talentvolle voetballers. Welke speler wil voor een relatief beperkt salaris bij een club gaan voetballen die achtereenvolgens als 12de, 13de, 19de en de laatste twee seizoenen laatste eindigde?