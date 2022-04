Houttequiet bezorgt Helmond Sport ultieme en gekoesterde wraak

Helmond Sport is al snel uitge­speeld tegen koploper FC Volendam

Helmond Sport blijft kwakkelen in de eerste divisie: koploper FC Volendam was vrijdag een maatje te groot: 4-1. De nederlaag was ingecalculeerd, maar de manier waarop niet per se: het was na tien minuten eigenlijk al wel bekeken.

